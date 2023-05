Carnival

Die Carnival Pride hat am 28. Mai ihre diesjährige Europa-Saison begonnen.

Kreuzfahrt-Profis aus Deutschland können am 27. Juni in Kiel und am 12. Juli in Warnemünde (jeweils zwischen 10.00 und 14.30 Uhr) die Carnival Pride besichtigen.

Die Pride ist das einzige Schiff der Carnival-Flotte, das diesen Sommer in Europa verbringt. Sie begann ihre Europe-Reise am 28. Mai im Hafen von Barc