Imago / AAP

Das Kreuzfahrtschiff Pacific Explorer liegt am White Bay Cruise Ship Terminal von Sydney. Von Bord gehen darf nur, wer einen negativen Covid-19-Test vorweisen kann.

Auf einem australischen Kreuzfahrtschiff haben sich mindestens 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Pacific Explorer mit 3000 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord sei am Montag im White Bay Cruise Ship Terminal in Sydney angedockt, berichteten australische