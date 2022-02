Oceania Cruises

Die Insignia unternimmt 2024 eine Weltreise – und läuft dabei unter anderem auch Sydney an.

Oceania präsentiert jetzt Details zur Weltreise 2024. Sie findet auf der Insignia statt und führt in 180 Tagen von Los Angeles rund um den Globus bis New York. Außerdem stehen in 2024 vier neue Grand Voyages auf dem Programm. Oceania Cruises hat jetzt die