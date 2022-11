Hurtigruten

Hurtigruten stellt Finanzierungsantrag für den Bau eines emissionsfreien Postschiffs.

Im Jahr 2030 will Hurtigruten erstmals in der Geschichte des Unternehmens ein emissionsfreies Postschiff in Betrieb nehmen. Nun hat die Reederei ein kleines Zwischenziel erreicht.

