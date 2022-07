Die neue Luxusyacht Sakara wird 2023 in See stechen.

Die neuen Hochsee-Yachten von Emerald werden im Winter 2023/24 hauptsächlich in der Regionen Mittelamerika und Karibik unterwegs sein. Hinzu kommen Transatlantik-Reisen, davon wird eine ins Mittelmeer weitergeführt.

Emerald Cruises wird in den Wintermonaten 2023 und 2024 seine neuen Hochsee-Yachten Azzura und Sakara in Mittelamerika und in der Karibik einsetzen.



Emerald Cruises hatte die Azzura im vergangenen März in Dienst gestellt, das Schwesterschiff Sakara soll 2023 erstmals in See stechen. Sowohl die Azzurra als auch die Sakara werden im Winter 2023/24 ihren Heimathafen in der Karibik haben.



Zu den neuen Routen der beiden Schiffe im Winter 2023/24 gehören 15 Inseln und Länder in Mittelamerika und in der Karibik. Das Programm umfasst außerdem drei Transatlantikreisen und neue Anlaufhäfen auf Mittelmeer- und Adriarouten.

Mehr dazu

Für das Frühjahr 2024 ist eine erweiterte Reise im Mittelmeer vorgesehen. Die 18-tägige Ozeankreuzfahrt "Discover Western Mediterranean & Morocco" startet am 17. April 2024 in Santa Cruz de Tenerife und führt über Casablanca, Gibraltar, Ibiza, Bonifacio, Sardinien nach Sorrento, Amalfi, und Porto Santo.