TUI Cruises

Narren auf hoher See – seit 2019 lädt TUI Cruises Karneval-Fans auf seine Jeckliner ein.

Der Jeckliner 3 von TUI Cruises legt in rund zwei Wochen in Mallorca ab. Auch 2024 lädt die Hamburger Reederei Karneval-Fans wieder an Bord eines ihrer Schiffe ein. Erstmals findet die Fahrt dann ab Deutschland statt.

Metal Cruises, Schlager-Törns – Motto-Kreuzfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch für Karneval-Fans gibt es ein eigenes