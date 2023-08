Die Havila Polaris wird direkt von Bergen nach Tromsø fahren, wo sie ihren Betrieb am 21. August aufnehmen wird. Aktuell befindet sie sich auf dem Weg nach Bergen.

Am 3. August hat die Havila Polaris die Tersan-Werft in der Türkei verlassen, um Kurs auf Norwegen zu nehmen. Auf ihrem Weg nach Bergen hat sie in Cartagena aufgetankt und durchquerte den Golf von Biskaya. Sie passierte am 14. August den Ärmelkanal und voraussichtlich am 16. August in Bergen ankommen.



Bent Martini, CEO von Havila Voyages: "Die Reise zurück nach Norwegen hat aufgrund der Wetterbedingungen etwas länger gedauert als erwartet. Wir freuen uns auf die Ankunft von Havila Polaris in Bergen, bevor wir mit den Vorbereitungen für die Küstenroute beginnen. Wir machen keine Kompromisse bei der Sicherheit und brauchen die Zeit, die wir in Bergen haben, um Havila Polaris vorzubereiten. Das dauert ein paar Tage, aber wir erwarten, dass wir am späten Freitag, den 18. August, oder am frühen Samstag, den 19. August, in Richtung Norden in See stechen können."

Somit soll die Polaris ohne Zwischenstopps direkt nach Tromsø fahren, um dort am Nachmittag des 21. August ihre Route fortzusetzen.



Martini sagt, dass Havila Voyages dafür sorgen werde, dass alle Gäste, die in Bergen ankommen, ein Programm mit Übernachtung und Abendessen in einem Hotel sowie eine Hardanger-Kreuzfahrt mit Essen und weiteren Highlights erleben, bevor sie am Abend auf der Polaris einchecken. "Unsere Gäste werden die Jungfernfahrt noch erleben und Teil einer einzigartigen Reise sein", verspricht er.

Eine weitere Information: Die Havila Pollux wird voraussichtlich in der Nacht des 17. August in Bergen eintreffen, um am 23. August in See zu stechen.