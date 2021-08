Disney Cruise Line

Mit der Disney Play App können Gäste auf dem Neubau Disney Wish ab dem kommenden Jahr auf virtuelle Jagd gehen. Nach Aussage von Disney Cruise Line ist es das erste Mal, dass eine App-basierte Schnitzeljagd auf einem Kreuzfahrt-Schiff angeboten wird.

Es erinnert an Pokemon Go: Mit dem App-Spiel "Disney Uncharted Adventure" bietet Disney Cruise Line an Bord der neuen Disney Wish eine neue Attrak