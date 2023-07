Regent Seven Seas

Sarah Fabergé ist die Urenkelin des legendären Juweliers Peter Carl Fabergé.

Das neue Luxusschiff von Regent Seven Seas, die Seven Seas Grandeur, wird im Dezember von Sarah Fabergé getauft. Die Luxusexpertin aus dem legendären Schmuckhaus Fabergé wird im kommenden Sommer eine Reise des neuen Schiffs begleiten.

Am 10. Dezember 2023 erhält die Seven Seas Grandeur in Miami ihre offiziellen Weihen. Taufpatin ist Sarah Fabergé, Gründungsmitglied