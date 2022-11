Shutterstock

Das Städteziel Madrid befindet sich im Angebot der Regent-Landprogramme.

Regent Seven Seas bietet inkludierte Landprogramme in Europa vor oder nach der Kreuzfahrt. Zu den Highlights gehören unter anderem London, Madrid und Kappadokien.

Regent Seven Seas bietet inkludierte Landprogramme in Europa vor oder nach der Kreuzfahrt. Zu den Highlights gehören unter anderem London, Madrid und Kappadokien. Regent Seven Seas Cruises bietet ein neues Angebot. Mit Regents "Gift of Travel" lassen sich 57 Kreuzfah