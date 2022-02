Immer wieder spektakulär: Eine Schiffsüberführung von der Meyer Werft durch die enge Emspassage – hier die der Aida Cosma.

Aida Cruises lässt den lang erwarteten Neubau Aida Cosma ab Hamburg das erste Mal mit Gästen auslaufen. Dort startet am 26. Februar die erste von insgesamt sechs Metropolen-Reisen.

Noch bis zum bis 11. Februar läuft die erste Phase für das Cosma-Gewinnspiel. Dazu müssen Interessierte einfach die "Kapitänsdurchsagen" in den Sendungen "Leinen los!", "Abenteuer Landgang", sowie "Prime Time Show" hören und sich via WhatsApp oder Signal unter 0151 55191919 melden. Aida wählt anschließend aus allen Teilnehmern per Zufallsgenerator fünf Kandidaten und Kandidatinnen aus, die in einer zweiten Gewinnspielphase vom 14. bis zum 18. Februar Quizfragen beantworten müssen. Für diejenigen mit den meisten richtigen Antworten geht es schon eine Woche später an Bord. Die oder der Glückliche wird der allererste Gast an Bord der Aida Cosma sein und das Band durchschneiden.

Die siebentägigen Kreuzfahrten sind bereits buchbar. Das Routing führt über Southampton nach Cherbourg, Zeebrügge, Overnight in Rotterdam und zurück nach Hamburg.Vom 23. April bis 15. Oktober wird die Aida Cosma Reisen ab Palma und Barcelona anbieten. Auf der einwöchigen Highlight-Route "Mediterrane Schätze" stehen außerdem Florenz, Rom und Korsika auf dem Programm. Im Herbst nimmt sie Kurs auf ihr sonniges Winterdomizil Dubai.Am 9. April wird die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel das neue Schiff in Hamburg feierlich taufen. Gäste der anschließend startenden Taufreise in Richtung Mittelmeer können dieses besondere Event an Bord miterleben. Die zweiwöchige Taufreise inklusive der feierlichen Taufe ist ebenfalls buchbar und führt wahlweise bis nach Barcelona (bis 22. April) oder Mallorca (bis 23. April). Weitere Highlights der Route sind unter anderem Lissabon, Cádiz und Malaga. Nähere Details zum Tauf-Event werden in Kürze bekannt gegeben.