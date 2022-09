Costa

Costa-Gäste dürfen sich auf Erleichterungen freuen.

Costa Kreuzfahrten hat die Covid-19-Gesundheitsprotokolle überarbeitet und erleichtert so das Reisen auf Kreuzfahrten in drei Regionen. Die neuen Regeln sollen am 8. November in Kraft treten. Auf Kreuzfahrten im Mittelmeer, in der Karibik und ab der Vereinig