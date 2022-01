Crystal Cruises

Crystal Cruises muss den Betrieb in Folge der Insolvenzanmeldung der Muttergesellschaft Genting Hongkong vorerst einstellen. Die Reise der Crystal Symphony endet dabei wie geplant am 22. Januar 2022 in Miami.

Crystal Cruises stellt zeitweilig seinen Betrieb sowohl der Hochsee- als auch der Flussreisen komplett ein. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Insolvenzanmeldung der Muttergesellschaft Genting Hongkong. Die Hochsee- und Expeditionskreuzfahrten werden voraussichtlich b