Hansjörg Kunze von Aida und Bettina Zwickler vom Reisebüro Passage-Kontor sprechen über das Kundeninteresse für Nachhaltigkeit.

Umweltschutz spielt am Counter eine wichtige Rolle. Dass Kreuzfahrt nachhaltiger ist als ihr Image vermuten lässt, werde aber nicht ausreichend kommuniziert. Da sind sich die Teilnehmer einer Diskussion des Wissenstags Cruise auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk einig.

Häufig steht die Kreuzfahrt in der Kritik für unzureichende Nachhaltigkeit. Jedes Jahr veröffentlicht etwa der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ein Kreuzfahrt-Ranking, in dem er die nach eigenen Aussagen zu langsame Entwicklung von Umweltmaßnahmen bemängelt. Ebenso stehen viele junge Leute Kreuzfahrten aus dem gleichen Grund kritisch gegenüber."Wir sind uns alle einig, dass wir besser werden müssen", sagt Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability bei Aida Kreuzfahrten. "Aber wir recyclen zum Beispiel bereits an Bord, betreiben Wassermanagement und arbeiten seit Jahren an Landstrom. Das sind Sachen, mit denen wir punkten können."Aida hat 2018 mit der Aida Nova das erste vollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betriebene Schiff der Welt in Betrieb genommen.Die Kreuzfahrt-Branche müsse gemeinsam daran arbeiten, das negative Image aufzuarbeiten und in die Öffentlichkeit zu tragen, dass Nachhaltigkeit auch auf See möglich sei, heißt es in der Talk-Runde des Wissenstags Cruise. Das könne unter anderem über soziale Medien oder Formate wie das Nachhaltigkeits-Radio von Aida geschehen.Auch das Reisebüro könne Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrt fördern, sagt Bettina Zwickler, Inhaberin des auf Kreuzfahrten spezialisierten Reisebüros Passage-Kontor. "Nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist nicht der richtige Weg. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen."Am Counter müsse das Thema Nachhaltigkeit mit dem Kunden angesprochen und diskutiert werden. Es liege in der Verantwortung der Reisebüros, nachhaltige Angebote zu präsentieren und zu beraten, wie Reisende ihren Urlaub möglichst klimaneutral gestalten können. Um umweltschonende Reisen besser verkaufen zu können, fordert Zwickler Reedereien auf, vermehrt Zahlen und Fakten zu veröffentlichen, um Transparenz sowie Vergleichswerte zu schaffen.Auch außerhalb des Counters bieten sich den Reisebüros Möglichkeiten, ihre Kunden und auch das eigene Personal zu Nachhaltigkeit aufzuklären. Dabei rät Zwickler Expedienten, für diesen Zweck etwa Info-Veranstaltungen oder Kundenabende zu organisieren. Kunden seien interessiert am Thema Umwelt und würden sich ebenfalls an Bord gern informieren. Um das Personal passend zu schulen, biete es sich an, Experten in die Reisebüros einzuladen und sich mit den informativen Webseiten der Reedereien auseinanderzusetzen.