Royal Caribbean

Sorrento's ist an Bord der Schiffe von Royal Caribbean bis spät in die Nacht geöffnet.

Gibt es ein Anrecht auf freie Pizza für Kreuzfahrtgäste? Eindeutig ja, meinen viele Kunden von Royal Caribbean. Pläne für eine Pizza-Gebühr auf einigen ihrer Schiffen musste die Reederei flugs versenken.

"There is no free lunch in this world", pflegte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel gerne zu sagen. In der Tat gibt es auf Kreuzfahrschiffe