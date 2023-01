Der Flughafen Paderborn/Lippstadt bietet ab Mai einen wöchentlichen Aida-Shuttle nach Mallorca.

Kreuzfahrt-Anbieter Aida kehrt zum Flughafen Paderborn/Lippstadt zurück. Im Sommer bietet das Unternehmen für seine Gäste einen regelmäßigen Flug von dem nordrhein-westfälischen Airport zur Aida Cosma nach Mallorca.

Bereits vergangenen Sommer hatte Aida den Flughafen Paderborn/Lippstadt kurzfristig für Shuttle-Dienste nach Mallorca genutzt. Damals hatte der Kreuzfahrtanbieter die Zubringer-Flüge nach Mallorca von Köln/Bonn aufgrund des dortigen Flug- und Kofferchaos an den westfälischen Flughafen verlegt.Offensichtlich war man bei Aida mit dem Service und den Abläufen in Paderborn/Lippstadt so zufrieden, dass die Reederei die Flüge nun wieder aufnimmt. So gibt es zwischen dem 6. Mai und dem 28. Oktober 2023 einen wöchentlichen Flug für Aida-Gäste nach Mallorca, wo diese dann mit der Aida Cosma auf große Fahrt gehen. Die Flüge könnten ab sofort gebucht werden, teilt der Flughafen mit.Ausgeführt werden die Flüge laut Airport von der spanischen Air Nostrum. Zum Einsatz kommt eine Maschine vom Typ Bombardier CRJ1000, die über 100 Sitzplätze mit einem Sitzabstand von 79 Zentimetern verfügt. Die Flüge starten ab Paderborn/Lippstadt samstags um 12 Uhr und kommen um 14.20 Uhr auf Mallorca an. In die andere Richtung geht es von Palma um 8.45 Uhr nach Paderborn/Lippstadt, wo die Landung für 11.20 Uhr vorgesehen ist."Im vergangenen Jahr haben wir dem Kreuzfahrtunternehmen bei unerwarteten Engpässen kurzfristig helfen können. Dieses Entgegenkommen und das großartige Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dazu geführt, dass im Sommer 2023 eine ganze Flugkette von Paderborn/Lippstadt aus startet. Es handelt sich dabei um ein Premium-Produkt mit entsprechendem Service für die Passagiere", kommentiert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser die Aida-Rückkehr.