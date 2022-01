Im Sommer wird die neue Wonder of the Seas von Royal Caribbean International für Fahrten ab Barcelona und Civitavecchia eingesetzt.

Das fünfte Schiff der Oasis-Klasse für Royal Caribbean wird im Frühjahr zunächst Karibik-Routen befahren und dann ins Mittelmeer verlegt.

Am gestrigen Donnerstag erfolgte nach dreijähriger Bauzeit die feierliche Übergabe durch die französische Werft Chantiers de l'Atlantique in Marseille.



Der für 7000 Passagiere (2300 Besatzungsmitglieder) ausgelegte Mega Liner ist das fünfte RCL-Schiff der sogenannten Oasis-Klasse und wird am 4. März von Fort Lauderdale zu Sieben-Nächte-Reisen in der Karibik aufbrechen. Im Sommer sind Touren im Mittelmeer vorgesehen mit Abfahrten von Barcelona und Civitavecchia (Rom).



Acht statt sieben besondere Schiffsbereiche

Ziele sind dann Neapel, Florenz, Palma de Mallorca und die Provence. Anschließend kehrt das Schiff nach Florida zurück und soll vom November an ganzjährig von Port Canaveral eingesetzt werden.Bei RCL schwelgt man in Superlativen, Michael Bayley, President und Chief Executive von Royal Caribbean International, verspricht, die Wonder of the Seas bringe "die revolutionären Schiffe der Oasis-Klasse auf eine neue Ebene des Staunens, der Innovation und des Abenteuers." Das Angebot aus Nervenkitzel, Unterhaltung, Gastronomie und Nachtleben sei einzigartig.Anders als die vier Schwesterschiffe verfügt die Wonders of the Sea über einen achten Schiffsbereich mit separaten Annehmlichkeiten für die Gäste, dem sogenannten Suitenviertel. Es bieten ein erhöhtes eigenes Sonnendeck mit Pool, Bar und einem abgeschlossenen Liegenbereich.

Die ersten vier Schiffe der Oasis-Klasse verfügen über sieben, thematisch unterschiedlich gestaltete und ausgestattete Bereiche, die RCL als Viertel bezeichnet. Auf der Oasis etwa gibt es einen üppig begrünten Bereich "Central Park".



