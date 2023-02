Giada de Laurentiis mit Oceania-Präsident Frank A. Del Rio. Er ist der Sohn von Frank Del Rio, der die Oceania-Muttergesellschaft Norwegian Cruise Line leitet.

Oceania Cruises bezeichnet das kulinarische Angebot auf eigenen Schiffen traditionell als Kernkompetenz. So auch auf der Oceania Vista, dem ersten Neubau der Tochtermarke vonseit mehr als zehn Jahren. Er wird am 8. Mai im maltesischen Valetta von Giada de Laurentiis getauft.Die italienisch-amerikanische Köchin, Autorin, Gastronomin und Emmy-Preisträgerin wird begleitet von Sänger und Schauspieler Harry Connick jr. Für die Oceania Vista hat sie zwei Gerichte kreiert, die im Spezialitäten-Restaurant Toscana und im Grand Dining Room angeboten werden. "Giadas legerer und gleichzeitig anspruchsvoller Stil ist das perfekte Rezept für die Vista", sagt Frank A. Del Rio, Sohn von NCL-Konzernchef Frank Del Rio und seit Anfang des Jahres Präsident von Oceania Cruises.Die erste siebentägige Reise der Oceania Vista startet mit VIP-Gästen in Civitavecchia (Rom). Die folgende Sommersaison im Mittelmeer ist bereits ausgebucht. Im September kreuzt die Vista dann mit maximal 1200 Reisegästen in Kanada und Neuengland und verbringt den Winter an Mexikos Küste, den Bermudas und in der Karibik. In der Sommersaison 2024 fährt sie im östlichen Mittelmeer.