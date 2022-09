Die Viking Kvasir hat ihre Fahrt fortgesetzt.

Die Viking Kvasir hat ihre Fahrt nach der jüngsten Kollision auf dem Rhein wieder aufgenommen. Das Schiff befindet sich auf einer Kreuzfahrt mit dem Ziel Niederlande und Belgien.

Mehr dazu

Mehr dazu fvw|TravelTalk Wissenstag Cruise Reedereien schauen zuversichtlich auf den Winter

Mehr dazu

Mehr dazu Europa Regenfälle retten Flusskreuzfahrt

Am vergangenen Wochenende war die Viking Kvasir mit einem Schlepper kollidiert, worüber fvw.de am 13. September berichtete. Jetzt teilt ein Sprecher der Reederei Viking Cruises mit, dass das Flusskreuzfahrt-Schiff ihre Fahrt wiederaufgenommen hat."Wir können bestätigen, dass die Viking Kvasir am Morgen des 11. September 2022 bei dichtem Nebel in der Nähe von Wesel mit einem Frachtschiff kollidierte. Es gab keine nennenswerten Verletzungen bei Gästen oder Besatzung. Das Schiff wurde am Abend des 11. September von den Behörden geräumt und hat seine Reise nun ohne weitere Verzögerung fortgesetzt", zitiert "Travel Weekly" den Sprecher.Die Viking Kvasir führt aktuell eine neuntägige Kreuzfahrt durch die Niederlande und Belgien durch. Es werden hauptsächlich niederländische und flämische Wasserstraßen befahren. Die Fahrt schließt einen Stopp in Wesel für Tagesausflüge ein, bevor sie am Abend wieder nach Nijmegen in den Niederlanden in See sticht.

Die Website "Cruise Mapper", die Schiffe verfolgt und über Unfälle auf See berichtet, führte zuvor aus, dass die Kollision "zu geringfügigen Schäden am Rumpf (am Bug/Vorderschiff, über der Wasserlinie), zu Innenschäden (zerbrochene Fenster, Geschirr, Glaswaren) und zu geringfügigen Verletzungen führte. Das Flussschiff fuhr bei eingeschränkter Sicht/starkem Nebel."