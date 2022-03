Damit lässt sich der Schadstoffausstoß bei Liegezeiten in Häfen mit Landstromanlage auf nahezu null senken, was gut in die Strategie der Reederei passt, die mit ihrer Flotte bis 2040 emissionsfrei sein will.

Bauliche Unterschiede zwischen Cosma und Nova gibt es dennoch. So hat die Cosma, die am 9. April in Hamburg mit einem großen Fest getauft wird, 100 Kabinen mehr – 2732 insgesamt. Das macht sie nicht nur zum größten Schiff der Aida-Flotte, sondern auch zum größten Schiff des gesamten Carnival-Konzerns, zu dem Aida gehört.

Cosma: Das neue Aida-Schiff Cosma

1 / 12 Das neue Aida-Schiff beim Auslaufen kürzlich aus dem Hamburger Hafen. Von hier aus startete der Neuzugang zur Jungfernfahrt. Zunächst wird die Cosma zwischen der Hansestadt und Cherbourg verkehren. Im April wechselt das Schiff ins Mittelmeer. (Aida) 1 von 12 Teilen 2 / 12 Beim Einlaufen in den Hamburger Hafen vor der Jungfernfahrt war es noch taghell. Das Foto zeigt schön das offene Heck des Schiffes in den obersten Stockwerken, das im Gegensatz zur Nova unüberdacht ist. "Ocean Deck" nennt sich dieser Bereich. (Aida) 2 von 12 Teilen 3 / 12 Vom Ocean Deck aus bietet sich fast ein Rundumblick (270 Grad). Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Whirlpool, ein Infinitypool und eine Bühne. (Georg Kern) 3 von 12 Teilen 4 / 12 Neu an Bord der Cosma ist auch eine Boulder-Wand im Activity-Bereich. (Aida) 4 von 12 Teilen 5 / 12 Auch im Gastro-Bereich gibt es Neuheiten. Das italienische Restaurant an Bord heißt jetzt nicht mehr Casanova, sondern Mama Mia. Dort gibt es nun auch Pizza. Die wichtigste Neuheit aus dem Gastro-Bereich ist aber... (Georg Kern) 5 von 12 Teilen 6 / 12 ...dass es ein vollständig neues Restaurant gibt. Das Foto zeigt den Weg zum Beach House... (Georg Kern) 6 von 12 Teilen 7 / 12 ...das dort liegt, wo auf dem Schwesterschiff Nova Kochstudio und Escape Room liegen. Das Restaurant,... (Aida) 7 von 12 Teilen 8 / 12 ...das leichte Kost wie Salate und Meeresfrüchte bietet, steht unter Patenschaft der Fernsehköchin Felicitas Then. (Aida) 8 von 12 Teilen 9 / 12 Anderswo bleiben Restaurant-Konzepte unverändert. Das gilt etwa für das Sushi House. Insgesamt bietet die Cosma 17 Restaurants und 23 Cafés und Bars. (Georg Kern) 9 von 12 Teilen 10 / 12 Auch die Kabinen bleiben weitgehend unverändert. Hier im Bild: Die Penthouse Suite. (Aida) 10 von 12 Teilen 11 / 12 Insgesamt hat die Cosma aber 100 Kabinen mehr als die Nova – nämlich 2732. (Aida) 11 von 12 Teilen 12 / 12 Die Taufe der Cosma steht noch bevor, sie ist für den 9. April geplant – Taufpatin ist die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel. Sie ist zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren. Bei einem Trainingsunfall im Juni 2018 erlitt sie eine Querschnittlähmung. Das Foto zeigt sie im Theatrium der Cosma, die wie die Schwester Nova an einem abwechslungsreichen und üppigen Showprogramm festhält. (Aida) 12 von 12 Teilen

Das Gefühl, auf einem Riesenschiff zu sein, will sich bei der Führung an Bord während eines Anlaufs in Hamburg dennoch nicht einstellen. Geschickt arbeitet Aida mit Trennwänden und anderen Raumtrennern, um die persönliche Atmosphäre zu wahren und genügend Rückzugsmöglichkeiten für die Gäste zu schaffen.Der schon auf der Nova sehr beliebte überdachte öffentliche Bereich Beach Club hingegen ist sogar noch etwas gewachsen.Insgesamt habe man auf der Cosma das Konzept der Nova fortführen wollen, erläutert ein Aida-Sprecher. Unterschiede ergeben sich vor allem wegen der Fahrtgebiete – die Cosma soll mehr durch warme Gefilde wie Mittelmeer und Golfregion schippern.

Der Neuzugang ist daher etwas offener gebaut. Deutlich wird das vor allem am Ocean Deck am Heck. Dort können die Gäste in einem Jacuzzi und einem Infinity Pool unter freiem Himmel baden. Neu ist auch eine Boulder-Wand im Freien. Dafür entfällt der Aktivitätenbereich Four Elements, den es auf der Nova gibt. Zudem wurde der Außenbereich des beliebten Brauhauses erweitert.

Neues Restaurant bietet leichte Kost

17 Restaurants und 23 Bars und Cafés bietet die Cosma insgesamt, womit das Gastrokonzept der Nova ebenfalls weitgehend fortgesetzt wird. Ganz neu ist allerdings das Restaurant Beach House, das dort liegt, wo sich auf der Nova Kochstudio und Escape Room befinden. Das neue Restaurant serviert leichte Küche wie Salate und Meeresfrüchte.Ebenfalls neu ist, dass sich das italienische Restaurant, das auf der Nova noch Casanova heißt, nun Mama Mia nennt, und dass dort die Karte etwas überarbeitet wurde. So bietet das Mama Mia nun auch Pizza an.

Der Funpark für Kinder von mindestens zwölf Jahren, der unter anderem einen Klettergarten bietet, ist ebenfalls neu. Insgesamt gilt jedoch beim Thema Nachwuchs: Ein durchgehendes Betreuungsangebot vom Kleinkind bis zum Jugendlichen bleibt erhalten. Denn auch das neue Flaggschiff der Kussmund-Flotte soll Gäste jeglicher Altersstufe ansprechen.