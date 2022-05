Azamara

Die Taufe der modernisierten und umbenannten Azamara Onward fand in Monte Carlo statt.

Die Reederei Azamara Cruise Line hat bei einer feierlichen Zeremonie in Monte Carlo ihr viertes Kreuzfahrt-Schiff getauft. Die Jungfernfahrt der Azamara Onward wird in Monte Carlo beginnen und in Ravenna enden.