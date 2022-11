MSC Cruises

Vom April 2023 an ganzjährig ab US-Häfen im Einsatz. Die MSC Seascape wird am 7. Dezember in New York City getauft.

Die MSC Seascape ist das größte jemals in Italien gebaute Kreuzfahrtschiff. Nun wurde der Cruise Liner an MSC abgeliefert. Die Taufe des für die Karibik vorgesehenen Schiffs ist schon in Sichtweite.

