Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises sagt die für Mitte Mai bis Anfang Juni geplanten Mittelmeer-Fahrten wegen der Corona-Pandemie ab.

Stattdessen werde die Aida Perla zu drei Fahrten rund um die Kanaren ab Las Palmas auf Gran Canaria aufbrechen, teilt das Unternehmen mit. Bereits seit Mitte März sei die Aida Perla als einziges Schiff der Flotte dort mit einer stark reduzierten Passagierzahl unterwegs. Die Kanarischen Inseln seien seit vielen Monaten eine der wenigen Urlaubsziele Europas mit konstant niedrigen Inzidenzwerten, hieß es.Das Unternehmen bot Mittelmeer-Reisegästen an, auf eine der Kanaren-Reisen oder eine spätere Reise umzubuchen. Zum Gesundheits- und Hygienekonzept an der Bord der Aida Perla gehören ein PCR-Test vor der Anreise, regelmäßige Gesundheitschecks, umfangreiche AHA-Regeln oder die medizinische Betreuung inklusive Testkapazitäten an Bord.