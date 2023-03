Viva Cruises

Die Viva Two – hier bei der Taufe in Düsseldorf – bekommt im nächsten Jahr ein Schwesterschiff.

Die Schweizer Flussschiff-Reederei Scylla AG will im September 2024 die Viva Three auf den Markt bringen. Damit wächst die Flotte des Scylla-eigenen Veranstalters Viva Cruises um einen weiteren Neubau. Der Reiseverkauf dafür beginnt bereits in wenigen Wochen.

Die Expansion von Scylla und Viva Cruises schreitet zügig voran. Nur knapp ein Jahr nach der Viva One – dem ersten Neubau des deutschen Ver