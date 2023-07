Crystal Cruises

Die Crystal Serenity startet in dieser Woche nach einer aufwändigen Modernisierung ihre Jungfernreise für Crystal Cruises. Die Kreuzfahrt-Marke gehört seit dem vergangenen Jahr zur A&K Travel Group.

Crystal Cruises will vier neue Schiffe bauen lassen. Derzeit befindet sich das auf Luxusreisen fokussierte Unternehmen in Verhandlungen mit zwei europäischen Werften. Warum will Crystal die Neubauten aufteilen??

Geplant sind zwei Luxusschiffe sowie zwei Expeditionsschiffe. Vorteile von zwei Werften wären die unterschiedlichen Expertisen sowie eine paralle