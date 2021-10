Aida Cruises

Die Aida Prima geht von Hamburg aus auf Metropolentour.

Aida hatte im Sommer Winter-Fahrten mit der Aida Prima ab Hamburg angekündigt. Bei den jetzt startenden siebentägigen Reisen will die Reederei mit Erlebniswelten an Bord punkten. Vom Wochenende an bis in den April 2022 bietet Aida mit der Prima insgesamt 26 Wint