Erstmals überhaupt bietet Nicko Cruises Flussreisen in den USA an. Auf der American Queen, dem größten jemals gebauten Schaufelrad-Dampfer, können Gäste den Süden der USA auf dem Mississippi erkunden.

Nicko Cruises hat sein Flussreise-Programm für 2024 vorgestellt. Ganz neu sind die lange Nil-Kreuzfahrt von Kairo nach Assuan sowie die Mississippi-Kreuzfahrt mit einem modernen Schaufelrad-Dampfer.

Die Buchungszahlen im Fluss-Segment von Nicko Cruises knüpfen in diesem Jahr an die Zahlen von 2019 an, können sie aber noch nicht ganz erre