Am Infinity Beach und dem Außenbereich der Indulge Food Hall auf Deck 8 können die Gäste der Norwegian Prima sehr nah am Wasser Ruhe und Sonne genießen. Neben Lounge-Bereichen und Sonnenliegen gibt es sowohl an Steuerbord wie Backbord einen Infinity Pool.

Mit der Prima startet Norwegian Cruise Line erstmals seit 2013 eine neue Baureihe. Welche Vorzüge das Schiff hat und was die Reederei für den deutschen Markt plant, erfahren fvw|TravelTalk Leser hier.