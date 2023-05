Oceania Cruises

Die Oceania Vista in der Fincantieri-Werft.

Mit der Vista schickt Oceania Cruises den ersten Neubau seit zehn Jahren auf die Meere. Das Schiff der Allura-Klasse wird am 8. Mai in Valetta getauft. Die Zeremonie kann in einem Livestream miterlebt werden.

Im Sommer bringt Oceania Cruises erstmals seit zehn Jahren einen Neubau auf den Markt. Das Kreuzfahrtschiff Vista bietet Platz für 1200 Gäst