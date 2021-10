Die Aida Diva beim Einlauf in den Warnemünder Hafen.

Am 16. Oktober startet die Aida Diva mit Kurzreisen ab Warnemünde und geht dann in die Karibik. Für die Crew ist es ein Neustart nach der Corona-Pause. Sie bereitet derzeit das Schiff auf die Gäste vor.

Vor dem Neustart: So bereitet sich die Aida Diva auf die Gäste vor

1 / 8 Brückencrew ist startklar: Staff Captain Frank Jacobi (links) und Safety Officer Andre Schalowski freuen sich auf die ersten Gäste. (Aida Cruises) 1 von 8 Teilen 2 / 8 Die Aida Diva ist am 13. Oktober erstmals wieder in Warnemünde eingelaufen. (Aida Cruises) 2 von 8 Teilen 3 / 8 Die Crew sortiert und räumt die letzten Schmuckstücke in die Auslagen des Bord-Juweliers. (Aida Cruises) 3 von 8 Teilen 4 / 8 Auch die Galerie ist bereit für alle kunstinteressierten Gäste. (Aida Cruises) 4 von 8 Teilen 5 / 8 Im Außenbereich der Restaurants werden Tische und Stühle zurechtgerückt. (Aida Cruises) 5 von 8 Teilen 6 / 8 Die Abteilung Landausflüge kontrolliert ihren Fuhrpark für die Fahrrad-Touren. (Aida Cruises) 6 von 8 Teilen 7 / 8 Auch in der Bar wird noch einmal drübergewischt. (Aida Cruises) 7 von 8 Teilen 8 / 8 Und im Restaurant sind schon die Tische für die Gäste gedeckt. (Aida Cruises) 8 von 8 Teilen

Am Morgen des 13. Oktober ist die Aida Diva das erste Mal nach der Corona-Pause wieder in den Hafen von Warnemünde eingelaufen. Jetzt wird sie fit gemacht für den Start in die Wintersaison. Die ersten beiden Fünf-Tage-Reisen führen nach Danzig, Visby und Kopenhagen. Am 26. Oktober startet das Schiff von Warnemünde in die Karibik.Im Moment bereiten sich die einzelnen Abteilungen auf dem Schiff auf den Empfang der Gäste vor. Die Vorfreude der Crew ist groß. "Wir haben die vergangenen Wochen intensiv genutzt, die Abläufe mit der Crew zu trainieren", sagt Hoteldirektorin Harriet Umbrich. "Jetzt können wir es kaum erwarten, dass sich das Schiff wieder mit Leben füllt."