Am Arm des "Robotrons" haben die Gäste einen 360-Grad-Blick über das Meer.

Der Robotron soll auf der MSC Seascape neue Maßstäbe in der Entertainment-Technologie setzen. Mit dem roboterbasierten Action-Fahrgschäft können sich die Gäste über das Meer und das Deck bewegen. Das soll nicht der einzige Nervenkitzel werden.

Wenn die MSC Seascape im Dezember in Dienst gestellt wird, soll sie neue Maßstäbe in Sachen Entertainment setzen. Highlight ist der so genannte Robotron, ein Roboterarm mit einer Gondel für drei Personen, die sich 53 Meter über dem Meer befindet. Der Arm bewegt sich über den Rand des Decks, kann sich in verschiedene Richtungen und auch kopfüber drehen.Kombiniert wird er mit einem personalisierbaren DJ-Erlebnis, bei dem die Gäste ihre Fahrt mit ihrer Lieblingsmusik untermalen können. Rhythmus und Bass werden visualisiert, während sich der Roboterarm im Takt bewegt. Die Gäste können den Grad der Intensität einstellen, sodass der Robotron auch familienfreundlich eingesetzt wertden kann.Weitere Hightech-Einrichtungen mit VR-Effekt sind der 360-Grad Flugsimulator, Motorradrennen, Formula Racer und ein XD-Kino. Die MSC Seascape wird am 7. Dezember 2022 in New York getauft und geht von ihrem Heimathafen Port Miami aus ganzjährig auf zwei verschiedene Karibik-Routen.