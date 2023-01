Arosa

Im Zuge der Spezialreisen bietet Arosa 2023 Aktivitäten wie Yoga oder Kunst an Bord an.

Arosa sticht 2023 mit einer Reihe von Spezial- und Eventreisen zu den Themen-Schwerpunkten Wellness, Musik, Kunst und Kultur in See. Dafür hat der Flusskreuzfahrt-Anbieter das Entertainment-Programm an Bord kräftig ausgebaut.

