Disney Cruise

Die Disney Wish, hier beim Ausdocken Anfang Februar, ist auf dem Weg Richtung Nordsee. Dort wird der Neubau für Disney Cruise Lines erste Probefahrten unternehmen. Zudem muss noch der Endausbau abgeschlossen werden.

Das neugebaute Kreuzfahrtschiff Disney Wish der Papenburger Meyer-Werft hat sich am Mittwoch auf den Weg Richtung Nordsee gemacht. Am Morgen begann für den 341 Meter langen Koloss die Schleppfahrt über die schmale Ems Richtung Emden. Das Manöver habe mit de