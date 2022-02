Die von Arosa Flussschiff gegründete Abteilung für Nachhaltigkeit wird geleitet von Sandra Wendland. Ihr zur Seite steht Cynthia Hoppe. Beide haben bereits Expertise in Nachhaltigkeitsmanagement und Prozessoptimierung.

Arosa Flussschiff gründet eine eigene Abteilung, um ihre nachhaltige Ausrichtung weiter voranzutreiben. Geleitet wird diese von Sandra Wendland, welche direkt an die Geschäftsführung berichtet.

Mehrjährige Erfahrung in Nachhaltigkeit und Prozessoptimierung

Unterstützt wird Wendland von Cynthia Hoppe (27).Ziel ist es, die bisher auf viele verschiedene Positionen und Bereiche aufgeteilten Aufgaben zentral in der zum 1. Februar gegründeten Abteilung zu bündeln. In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) wird das Team eine ganzheitliche und langfristige Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und im Unternehmen implementieren.In den Blick genommen wird dabei die vollständige Wertschöpfungskette von den Technologien und dem Hotelbetrieb auf den Schiffen, über Ausflüge und Stärkung der lokalen Wirtschaft, bis hin zu Verwaltung, Vertrieb und sozialer Verantwortung. Unterstützt wird das Nachhaltigkeitsteam von der Steering Group Sustainability, welche aus den Führungskräften der dafür relevantesten Unternehmensbereiche von Arosa besteht.Nach ihrem Master-Studium "International Business and Sustainability" an der Universität Hamburg war(34) seit 2017 bei Aldi Süd für die Entwicklung und Umsetzung von "Corporate Responsibility"-Strategien und -Maßnahmen zuständig. Ihre Schwerpunkte lagen zunächst auf sozialen Fragestellungen, wie der Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards in der Lieferkette, Menschenrechten und der verantwortungsvollen Beschaffung von Rohstoffen. Später verantwortete sie primär Umweltthemen, insbesondere nachhaltige Verpackungen.Darüber hinaus verfügt sie durch einen Bachelor-Abschluss im Tourismusmanagement sowie einer Tätigkeit im Bereich Guest Feedback Management bei TUI Cruises über ein hervorragendes Verständnis für die Reise- und Kreuzfahrtbranche.(27) arbeitete nach ihrem Master im Wirtschaftsingenieurwesen als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik Rostock (IGP). Im Bereich der Produktionssysteme und Logistik unterstützte sie regionale Industriepartner dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. So erarbeitete sie unter anderem mit einer Reederei und einem Betreiber für Fähr- und Kreuzfahrten eine innovative Lösung, um mittels optimierter Abläufe die Emissionen zu reduzieren.