Reisebüro-Mitarbeiter können eine Kabine auf der Queen Mary 2 gewinnen.

Alle Reisebüromitarbeiter, die zwei Buchungen aus dem Cunard-Programm bis Winter 2023 machen, nehmen an einem Gewinnspiel teil. Als Preis winkt eine Reise auf der Queen Mary 2 von Hamburg nach Southampton.

Cunard hat ein Gewinnspiel für Reisebüro-Mitarbeiter aufgelegt: Wer in der Zeit vom 15. Oktober bis 15. November 2021 mindestens zwei Buchungen auf Reisen aus dem aktuell buchbaren Programm bis Winter 2023 platziert, nimmt automatisch an einer Verlosung teil.Zu gewinnen gibt es eine von 15 Balkonkabinen zur Alleinnutzung auf einer Info-Reise an Bord der Queen Mary 2. Sie führt vom 12. bis 14. Januar 2022 von Hamburg nach Southampton. Eingeschlossen ist auch der Rückflug von London nach Deutschland.Die Gewinner werden wenige Tage nach Ende des Aktionszeitraums von Cunard gezogen und informiert. Informationen gibt es unter agenturservice@cunardline.de.