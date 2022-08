FVW Medien/CY

Die Queen Mary 2 im Hamburger Hafen.

Der Ozeandampfer Queen Mary 2 gehörte zu den Highlights der Hamburger Cruise Days. Das Flaggschiff der Reederei Cunard wurde im Rahmen des Projekts Blue Port besonders stark in Szene gesetzt. Am vergangenen Wochenende fanden am Hamburger Hafen die Cruise Days statt.