Premiere bei der Cruise Academy: Erstmals präsentierte sich neben fünf Reedereien auch ein Tourismusbüro den Reiseprofis beim Event von fvw|TravelTalk in Frankfurt – nicht der einzige Grund für die gute Stimmung unter den anwesenden Kreuzfahrtberatern.

"Ich konzentriere mich jetzt voll auf Kreuzfahrten, das Geschäft wächst rasant", strahlte eine Reiseberaterin am Rande der Cruise Academy in Frankfurt. Auch wenn nicht in allen Reisebüros die Stimmung derart euphorisch ist, so stehen die Zeichen in der Kreuzfahrt klar auf Wachstum: Bereits in diesem Jahr ist das Vorkrisenniveau im deutschen Kreuzfahrtmarkt in Sicht.

Ziel frühes Buchen, höhere Preise

Aber: Viel Wachstum geht auf das Konto von Preisaktionen. Das soll sich ändern: "Wir brauchen die langfristigen Bucher – dann können wir wieder höhere Preise verlangen, und Ihr bekommt höhere Provisionen", gab Aida-Sales-Manager Steven Duffner die Marschrichtung vor. Und dabei will Aida gar nicht bei den anderen wildern: "Wir brauchen nicht die Kunden der anderen Reedereien, wir wollen die First Time Cruiser", sagte Duffner.

Nicht nur an dieser Stelle herrschte Einigkeit zwischen den Präsentatoren der Cruise Academy, es gab auch sonst viele Gemeinsamkeiten: So warb Duffner nicht nur mit einem siebenminütigen Film, sondern fast wortgleich für die nächste Weltreise ab/bis Hamburg wie Cunard-Vertrieblerin Karin Miosga mit der Queen Anne: "Da können Ihre Kunden so viel Gepäck mitnehmen, wie sie wollen", sagte Miosga. "Die können auch mit dem Umzugswagen kommen."

"Man kommt mit der deutschen Sprache prächtig zurecht", versicherte auch Costa-Sales-Manager Oliver Bors. Der Mix an Bord? 40 Prozent Italiener, 30 Prozent Spanier, dann Franzosen, dann Deutsche – "abends geht da die Post ab. Auf Costa-Schiffen ist was los!"



Ebenso immer ein Thema: Wie sieht es mit Deutsch an Bord aus? "Es gibt deutschsprachige Programme, Menükarten und ausgewählte Ausflüge", versichert Miosga. Deutsch- und englischsprachiges Publikum genießt die österreichische Gastfreundschaft bei Amadeus Flusskreuzfahrten, berichtet Verkaufsleiterin Daniela Landenberger.

Vorher und nachher Barbados