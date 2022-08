Stephen Gergs/Port of Kiel

Kreuzfahrtschiffe am Ostseekai: Am 7. September findet auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk der Wissenstag Cruise statt. Was erwarten die Reedereien für den Winter? Wie werden sich die Buchungen entwickeln?

Auch wenn die Reedereien ihre Flotten alle wieder im Dienst haben, ist die Corona-Pandemie noch nicht vergessen. Beim Wissenstag Cruise am 7. September 2022 auf dem Counter Place berichten Reederei-Experten, wie sie die Kunden im Winter auf die Schiffe holen wollen.