Unter Crew-Mitgliedern der Nova hat es Corona-Fälle gegeben. Von betroffenen Gästen ist bisher aber nichts bekannt.

Nach Corona-Fällen unter Crew-Mitgliedern an Bord der Nova sagt Aida weitere Fahrten des Schiffes ab. Die nächste Reise ist am 15. Januar ab Las Palmas auf Gran Canaria geplant.

Mehr dazu

Aida organisiert Abreise ab Lissabon

Mehr dazu

Mehr dazu Wegen Corona-Fällen an Bord TUI Cruises beendet Reise der Mein Schiff 6

Unterdessen ändert Aida für die gesamte Flotte auch das Konzept der Landgänge. Individuelle Landgänge sind nicht mehr möglich, sondern nur noch im Rahmen von Ausflügen von Aida. Dies geht aus einem Kabinenbrief für die Gäste der Aida Prima hervor, den der Blog "Schiffe und Kreuzfahrten" postete. Dieses sogenannte Bubble-Konzept hatten Reedereien auch schon früher eingesetzt.

Zudem werde das Unterhaltungs- und Betreuungsangebot angepasst, heißt es weiter in dem Kabinenbrief. Im Kids Club sei eine Betreuung ohne Begleitung von Erwachsenen vorerst nicht mehr möglich.

Nach dem Abbruch der laufenden Kreuzfahrt mit der Nova sagte die Reederei nun auch die Reisen mit Abfahrt 5. Januar, 8. Januar und 12. Januar ab. Die Gäste würden umgehend über diese Entscheidung informiert, teilte Aida mit.Bereits von den Gästen geleistete Zahlungen würden erstattet. Das gelte auch für die per My Aida gebuchten Leistungen, die entsprechend der gewählten Zahlungsart gutgeschrieben würden.Bei Neubuchung bis zum 31. März versprach die Reederei den Gästen ein Bordguthaben für eine zukünftige Reise in Höhe von 200 Euro pro Kabine oder über 100 Euro für die erste und zweite Person in der Kabine."Wir bitten unsere Gäste um Verständnis für diese Entscheidung, die wir im Interesse der Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Besatzung treffen mussten", hieß es in einem Statement von Aida.Zuvor hatte die Reederei eine Reise der Nova, die noch bis zum 5. Januar laufen sollte, abbrechen müssen. Der Grund waren an Corona erkrankte Crew-Mitglieder an Bord. "Den betroffenen Personen geht es gut, sie haben keine beziehungsweise nur milde Symptome", hieße es in der Mitteilung von Aida von gestern Abend. Wie es zu den Corona-Fällen an Bord kommen konnte, ist unklar.Ziel der Nova waren die Kanarischen Inseln. Die Reise mit 4000 Menschen an Bord, davon 3000 Gäste, unterbrach Aida jedoch in Lissabon. Unter den Passagieren hatte es laut dem Hafenkommandant von Lusa bis Sonntag keinen einzigen Corona-Fall gegeben. Die Gäste erwartet nun der Rückflug nach Hause, den Aida bereits organisiert.Alle Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den beteiligten Behörden vorgenommen, betonte Aida. Die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle würden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von Aida Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt.Alle Gäste an Bord ab dem 12. Lebensjahr und die Besatzung seien vollständig geimpft. Vor Reiseantritt seien sie zweifach getestet worden: Erstens per Antigentest vor der Anreise, zweitens direkt vor dem Aufstieg im Kreuzfahrtterminal mittels PCR-Test.