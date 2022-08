Imago / Fotoagentur Nordlicht

Das Kreuzfahrtschiff Aida Sol im April 2021 am Kreuzfahrt-Terminal in Rostock-Warnemünde bei einem Schiffsintegrationstest: Die bereits im Sommer 2020 fertiggestellte Landstromanlage kann bis zu 20 MVA Elektrizität liefern. An den Liegeplätzen P7 und P8 können zukünftig zwei Kreuzfahrtschiffe parallel ans Netz gehen.

Der Kreuzfahrt-Verband Cruise Lines International Association (Clia) Deutschland macht auf das unzureichende Angebot an Landstromanschlüssen in den Häfen aufmerksam. Laut Clia werden immer mehr Kreuzfahrtschiffe mit Landstromanlagen gebaut oder nachgerüstet