MSC Cruises

So sieht das Jean-Philippe Maury Chocolat & Café aus.

Die MSC Euribia, die im Juni in Dienst gestellt werden soll, will Gäste mit einem erweiterten Angebot an Restaurants und Bars anziehen.

Dazu gehören unter anderem die Helios Wine Bar, ein neues Steakhouse und ein neuer Ansatz im Bereich der asiatischen Küche. Helio