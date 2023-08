Celebrity Cruises

Captain Sandy Yawn und Schwester Michelle Dunham.

Captain Sandy Yawn, die durch ihren Auftritt in der US-Erfolgsserie "Below Deck" bekannt wurde, und ihre Schwester Michelle Dunham, Gründerin der Jacksonville School for Autism, werden Taufpatinnen der Celebrity Ascent.

Die Taufe findet am 1. Dezember in Fort Lauderdale statt. Zwei Tage später beginnt die Jungfernfahrt. Dabei geht es auf eine achttägige Kreu