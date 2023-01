Jo Rzymowska.

Wer zum 1. Juli der/die neue Europa-Chef/in von Celebrity Cruises werden soll, ist unklar. Jedenfalls wird die aktuelle Europa-Chefin Jo Rzymowska das Unternehmen zum 30. Juni verlassen.

Mitte Dezember 2022 gab Celebrity Cruises bekannt, dass die Europa-Chefin Jo Rzymowska zum 30. Juni 2023 ihren Posten räumen möchte. Sie will sich nach eigenen Angaben beruflich neu orientieren. Doch ihre Nachfolge bleibt ungeklärt. Eine Sprecherin teiltemit, dass über ihre/n Nachfolger/in noch keinerlei Informationen vorliegen. Unklar bleibt, ob sich die Reederei in dieser Frage noch bedeckt halten will.Während ihrer Zeit bei der Royal Caribbean Group präsentierte Rzymowska viele neue Schiffe, von der Legend of the Seas bis zur Celebrity Beyond. Unter ihrer Leitung konnte das Geschäftsvolumen verdoppelt werden und es wurden viele Auszeichnungen der Kreuzfahrt-Branche wie zum Beispiel der "Travel Weekly Global Award" für "Outstanding Achievement" gewonnen. Erst kürzlich wurde Jo Rzymowska von Yahoo! Finance als "Outstanding LGBT+ Role Model" ausgezeichnet.