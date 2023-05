Amadeus Flusskreuzfahrten

Daniela Landenberger hat Luxus-Expertise bei Airtours gesammelt.

Daniela Landenberger ist ab sofort für den Flussreisenanbieter Amadeus Flusskreuzfahrten als Verkaufsleiterin in Leonberg an Bord. Vertriebserfahrung hat sie unter anderem beim ADAC gesammelt.

Amadeus Flusskreuzfahrten will seinen Vertrieb und seine Position am Markt weiter ausbauen. Dazu hat das Reiseunternehmen Daniela Landenberger in sein