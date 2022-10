Royal Caribbean International

Funship Icon of the Seas – eine Kombination für Familien und Abenteurer.

Das neue RCI-Funship Icon of the Seas steht jetzt zur Reservierung bereit. Sie soll noch mehr Platz, mehr Kabinenauswahl, mehr spektakuläre Attraktionen – und vor allem Meerblick bieten.

Das neue RCI-Funship Icon of the Seas steht jetzt zur Reservierung bereit. Sie soll noch mehr Platz, mehr Kabinenauswahl, mehr spektakuläre Attraktionen – und vor allem Meerblick bieten. Im Januar 2024 soll die neue Icon of the Seas von Royal Caribbean Internat