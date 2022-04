Disney Magic wird im Sommer 2023 in der Karibik unterwegs sein.

Disney Cruise Line bietet Familien im Sommer 2023 eine Vielzahl von Kreuzfahrten zu neuen und beliebten Häfen auf der ganzen Welt an. Angesteuert werden unter anderem Europa, die Karibik und Alaska.

Mehr dazu

Mehr dazu Emsüberführung Disney Wish ist auf dem Weg Richtung Meer

Mehr dazu

Mehr dazu Kreuzfahrtmarkt Disney Cruise Line hat ambitionierte Pläne

So wird die Disney Dream in ihrer ersten Sommersaison in Europa zahlreiche bei Kreuzfahrtgästen beliebte Ziele anlaufen. Mit Abfahrten zwischen vier und elf Nächten steuert die Disney Dream von Barcelona und Rom aus Häfen im gesamten Mittelmeerraum an, darunter erstmals auch die griechischen Inseln mit den Häfen von Santorin und Mykonos.Im Spätsommer und Frühherbst wird die Disney Dream von Southampton aus nach Spanien, Frankreich sowie zu den Britischen Inseln, Norwegen und Island aufbrechen. Neu werden die Häfen La Rochelle in Frankreich und zwei Häfen in Norwegen angelaufen – Skjolden und Sandnes.Gleich drei Schiffe von Disney Cruise Line steuern ab Florida die Bahamas und die Karibik an. In ihrem ersten Sommer auf See wird die Disney Wish von ihrem Heimathafen Port Canaveral nahe Orlando zu Drei- und Vier-Nächte-Kreuzfahrten auf die Bahamas nach Nassau und zu Disneys privater Inseloase Castaway Cay aufbrechen. Neu an Bord sind das erste Frozen-Themenrestaurant und Aqua Mouse, ein wildes Wasserabenteuer und die erste Disney-Attraktion auf See.Die Disney Magic wird ab dem 27. Mai Vier-Nächte-Kreuzfahrten zu den Bahamas und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten in die westliche Karibik unternehmen, gefolgt von zwei Sieben-Nächte-Kreuzfahrten in die östliche und westliche Karibik.Die Disney Wonder wiederum fährt in den hohen Norden Amerikas: So gibt es Fünf-, Sieben- und Neun-Nächte-Reisen in Richtung Alaska. Startpunkt ist Vancouver in Kanada. Ab Mai können Kreuzfahrer Häfen wie Ketchikan und Skagway mit ihren prähistorischen Gletschern, Goldminenrelikten und einer spektakulären Landschaft entdecken. Drei weitere Alaska-Routen führen nach Icy Strait Point, bekannt für seinen Küstenregenwald.