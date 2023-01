Pixabay

Immer mehr Kreuzfahrtschiffe steuern das Baltikum an.

Ostseekreuzfahrten beinhalten häufig auch einen Zwischenstopp in St. Petersburg. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sind zwei osteuropäische Seehäfen die großen Gewinner im Tourismus.

