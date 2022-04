Norwegian Cruise Line fährt diesen Sommer mit acht Schiffen zu europäischen Häfen, wie hier Barcelona.

Das Programm NCL Freestyle Rewards für den Vertrieb lohnt sich jetzt noch mehr. Für alle Europa-Kreuzfahrten in diesem Sommer schüttet Norwegian Cruise Line die doppelte Punktzahl aus. Allerdings nur für kurze Zeit.

Norwegian Cruise Line setzt in diesem Sommer acht Schiffe in Europa ein und bietet mit neun Abfahrts- und mehr als 100 Anlaufhäfen die bislang größte Routenvielfalt ihrer Geschichte. Um dieses Angebot anzukurbeln, baut die Reederei ihr kürzlich eingeführtes Bonus-Programm NCL Freestyle Rewards noch aus.Noch bis zum 31. Mai 2022 wird allen teilnehmenden Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bei der Buchung einer Europa-Kreuzfahrt im Sommer 2022 die doppelte Punktzahl gutgeschrieben. So gibt es beispielsweise für eine Balkonkabine auf einer 7-tägigen Kreuzfahrt nicht 400, sondern 800 Punkte. Die Buchung einer The Haven Suite bringt sogar 1600 Punkte. Mit dem Guthaben können sich die Expedientinnen und Expedienten Parfüm, ein Fitnessarmband oder ein Küchengerät aussuchen.Seit dem Start der NCL Freestyle Rewards am 6. April haben sich mehr als 400 Reisebüro-Agenten auf nclfreestylerewards.com registriert und insgesamt etwa 125.000 Punkte gesammelt. "Die Teilnahme ist wirklich einfach, die Seite übersichtlich gestaltet, und das Hochladen der Buchungen funktioniert problemlos", sagt Christine Fäth-Schubert vom Portal Kreuzfahrten.de. "Für unser Team ist es eine zusätzliche Motivation, NCL zu buchen."