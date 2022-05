Die gesamte Flotte ist im Sinne der Gäste von Norwegian Cruise im Einsatz.

Die Norwegian Cruise Line (NCL) hat ambitionierte Pläne. Sämtliche 17 Kreuzfahrtschiffe der Reederei befinden sich mittlerweile wieder in Betrieb.

So soll die Gästekapazität bis zum Jahr 2027 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 50 Prozent steigern.

"Dies spiegelt auch die Neuzugänge der Norwegian Encore Ende 2019 und der Regent Seven Seas Splendor Anfang 2020 wider. Diese neuen Schiffe werden voraussichtlich mit sehr effizienten Finanzierungsstrukturen umsatz- und margensteigernd sein, was zu einer erwarteten sofortigen Steigerung unserer Rentabilität führen wird", zitiert Cruise Industry News den NCL-CFO Mark Kempa.

Mehr dazu

Mehr dazu Norwegian Cruise Line Katy Perry wird die Norwegian Prima taufen

Das Unternehmen wird bald sechs Schiffe der Prima-Klasse für seine gleichnamige Marke übernehmen. Gleichzeitig hat es die Kapazität der letzten vier Schiffe um jeweils 335 Gäste erhöht.

Die Marke Oceania wird zwei neue Vista-Schiffe hinzufügen, während Regent Seven Seas Cruises die Grandeur übernehmen wird.

Sämtliche 17 Kreuzfahrtschiffe von NCL sind mittlerweile wieder in Betrieb. Die Norwegian Jade war das erste Schiff, welches ihren Gästebetrieb am 25. Juli 2021 in Piräus aufnahm.