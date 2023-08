TUI Cruises

Präzisionsarbeit: Lifting des Diamanten für die Mein Schiff 7.

Die Meyer Werft in Turku hat in einem Block-Lifting den Diamanten am Heck der Mein Schiff 7 eingesetzt. Der gläserne Bar-Bereich ist ein Wahrzeichen des Mein-Schiff-Konzepts. Der Flottenneuzugang soll im Sommer 2024 auf große Fahrt gehen.

Beim Bau der Mein Schiff 7 ist ein entscheidendes Teil erfogreich eingesetzt worden: Der "Diamant", der über zwei Decks reichende Bar- und Restau